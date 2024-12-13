Видеокарта оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Sparkle готовит ещё одну версию видеокарты Intel Arc B580, это модель TITAN OC в новом цветовом оформлении LUNA: фирменная синяя расцветка сменилась полностью белым оформлением. Эта белая модель не упоминалась ни в одном из ранее представленных планов по выпуску новых видеокарт, сообщает VideoCardz. Модель LUNA также имеет полностью белую печатную плату.

Источник изображения: Sparkle, VideoCardz

В основе Intel Arc B580 графический процессор BGM-G21 с 20 ядрами Xe2 и 12 гигабайт (ГБ) памяти GDDR6. Согласно имеющейся информации, версия TITAN LUNA OC будет разогнана до 2740 мегагерц (МГц) и настроена на работу при немного большей мощности TBP до 200 ватт (Вт).

Источник изображения: Sparkle, VideoCardz

TITAN LUNA OC станет четвёртой моделью Intel Arc B580 от Sparkle, а это значит, что компания предлагает самую обширную видеокарт Battlemage на текущий момент.

Первые обзоры Intel Arc B580 появились накануне, видеокарта произвела положительное впечатление на рецензентов и по результатам игровых тестов заслуживает называться лучшим выбором среди игровых видеокарт до 300 долларов США. В среднем новинка быстрее NVIDIA GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 XT, которые стоят дороже.