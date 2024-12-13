Успеют ли производители видеокарт реализовать поддержку в сериях следующего поколения, неизвестно.

Ассоциация HDMI Forum собирается рассказать на выставке CES 2025 о новых спецификациях HDMI с более высокой пропускной способностью, чем у существующих версий, сообщает VideoCardz со ссылкой на итальянский ресурс DDay. Предположительно, готовится стандарт HDMI 2.2: он обеспечит поддержку более высоких разрешений и частот обновления, потребуются новые кабели.

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В текущих спецификациях HDMI 2.1 заявлена пропускная способность до 48 гигабит в секунду (Гбит/с), что позволяет обеспечить поддержку режимов отображения с разрешением до 10240 на 4320 пикселей при частоте обновления 120 герц при сжатии потока (DSC).

Как ожидается, на выставке CES 2025 представят видеокарты следующего поколения: NVIDIA GeForce RTX 50 и, возможно, AMD Radeon RX 8000. Будут ли они поддерживать новые спецификации HDMI, неизвестно. Как ожидается, NVIDIA реализует в своих новых видеокартах поддержку DisplayPort 2.1, AMD уже сделала это в видеокартах Radeon RX серии 7000, однако поддержка ограничена спецификацией UHBR10 для потребительских и UHBR13.5 для профессиональных видеокарт. Новая видеокарта Intel Arc B580 поддерживает UHBR13.5 для одного порта DisplayPort 2.1 из трёх.