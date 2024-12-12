Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Intel Arc B580 отлично показывает себя в играх, опережая RTX 4060 и RX 7600 XT при меньшей цене
А в сценариях с трассировкой лучей видеокарта порой может обогнать и более дорогостоящие решения конкурентов.

В Сети появились первые обзоры эталонной версии видеокарты Intel Arc B580 Limited Edition (LE), первой видеокарты Intel семейства Battlemage для настольных ПК. Один из самых подробных обзоров был опубликован ресурсом TechPowerUp: видеокарта отлично показала себя в тестах и была отмечена наградами Highly Recommended и Great Value.

Рецензенты похвалили дизайн Intel Arc B580 LE, назвав его великолепным, однако может немного разочаровать, что задняя панель выполнена из пластика. В радиаторе системы охлаждения используется четыре тепловые трубки, контакт с графическим процессором осуществляется через медное основание с выпуклой площадкой по форме и размерам кристалла, тепло от видеопамяти и некоторых других элементов отводится к радиатору через пластину теплосъёмник, также присутствуют элементы для отвода тепла к радиатору от подсистемы питания.

Источник изображений: Intel Corp

Видеокарта оснащается 5-нанометровым графическим процессором BMG-G21 и чипами памяти GDDR6 производства Samsung, которые рассчитаны на работу при скорости 20 гигабит в секунду (Гбит/с), но в B580 ограничены скоростью 19 Гбит/с.

Относительная производительность без трассировки лучей. Источник изображения: TechPowerUp

В игровых тестах без трассировки лучей B580 в среднем оказалась на 5% быстрее NVIDIA GeForce RTX 4060 в разрешении 1080p, на 8% в 1440p и на 15% в 4K. В отдельных играх видеокарта могла обогнать RTX 4060 Ti. В тестах с трассировкой лучей результаты тоже отличные: если B580 в 1080p примерно на 3% обошла RTX 4060, то в 1440p преимущество значительно увеличивается, в частности, за счёт большего объёма видеопамяти: в среднем B580 быстрее RTX 4060 Ti, RTX 3070 и приближается к RX 7700 XT. А вот в 4K производительность резко падает, видеокарта отстаёт от RTX 4060 и RX 7600 XT, однако в данном случае сравнение теряет смысл — в таком разрешении и при выбранных рецензентами настройках зачастую ни одна из видеокарт не обеспечивает производительности, достаточной для нормального игрового процесса.

Относительная производительность с трассировкой лучей. Источник изображения: TechPowerUp

В стресс тестах пиковая частота эталонной версии B580 LE лежала в диапазоне 2840…2800 мегагерц, температура графического процессора достигла 73 градусов по Цельсию, памяти 80 градусов по Цельсию при максимальной скорости вращения вентиляторов около 1600 оборотов в минуту. Партнёрские версии были холоднее, так, графический процессор и память ASRock B580 Steel Legend OC не нагрелись в играх выше 64 градусов по Цельсию, а максимальная температура Sparkle B580 Titan OC не превысила 67 градусов по Цельсию. Энергопотребление во время игр достигало 185…195 ватт.

Рецензенты бросили идею разгона из-за проблем, в частности, Intel не предусмотрела механизм автоматического сброса настроек, что приводит к бесконечным перезагрузкам после потери стабильности. Также видеокарта теряет стабильность при повышении напряжения, чему объяснения авторы обзора не нашли. Потенциальный прирост производительности от разгона оценивается в 7%.

Intel Arc B580 можно назвать лучшей видеокартой для разрешения 1080p и 1440p по соотношению производительности и цены. В TechPowerUp считают, что B580 больше подойдёт для разрешения 1080p, поскольку в 1440p придётся либо пожертвовать настройками графики, либо использовать масштабирование, либо и то и другое. Тем не менее, в ценовом сегменте до 300 долларов США альтернативой могут быть только самые бюджетные модели RTX 4060 — эта видеокарта NVIDIA дороже и медленнее, но может заманить покупателя DLSS 3 и другими особенностями. Intel представила XeSS 2 с генерацией кадров, но её поддержку ещё нужно внедрить в игры.

К недостаткам рецензенты отнесли: повышенное энергопотребление в простое (необходимо включать технологию ASPM), для раскрытия полного потенциала видеокарте требуется Resizable BAR, интерфейс PCIe 4.0 x8 (возможно, появятся модели со встроенными M.2 разъёмами, которые позволят задействовать оставшиеся 8 линий).

#intel #видеокарты
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Intel Arc B580 превосходит Arc A770 в трассировке лучей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
17
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
5
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
Павел Чупин: новые российские двигатели обеспечат безопасное возвращение ракет на Землю
1
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
12
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
18
Пользователи One UI 7.0 теперь могут повысить производительность при помощи Galaxy App Booster
+
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
5
Данные телескопа Джеймса Уэбба показывают, что Вселенная расширяется намного быстрее
4
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
США укрепляют украинскую ПВО: передано более 800 современных зенитных ракет PAC-3 MSE"
+
Telegraph: отказ Зеленского мобилизовать 18-летних сказался на отношениях с США
+
GALAX выпускает новую видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER 3X
1
В Калининградской области открыли первый из двух оригинальных мостов через реку Преголя
2
Болгария может остановить трафик через Турецкий поток, оставив без дешёвого газа Венгрию и Сербию
1
Анонсирована игра Space Engineers 2 с масштабными улучшениями систем песочницы и физики
+
Появились кадры демонстрации работы российской БМПТ «Терминатор» в зоне СВО
+
БМПТ «Терминатор» на учениях - выстрелы трассерами вырубили лес
1
Отвечать на голосовые сообщения станет удобнее и быстрее благодаря новой функции WhatsApp
1
С новым обновлением производительность Arrow Lake повышается на 33% в Cyberpunk 2077
4

Популярные статьи

"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
2
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
2
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
14
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
41
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
19
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
8
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
1
9 прокачанных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4080, которые можно найти в Мегамаркете
4
Армии Великобритании хватит на полгода-год в конфликте уровня СВО, заявил министр по делам ветеранов
5

Сейчас обсуждают

landschaftic
22:18
Каждый день с такими перегрузками - в 30 лет на пенсию и 0 здоровья. Инвалиды в 30 лет.
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
шопоголик
22:14
MSI Only...Любо, любо!
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
Валерий Агапов
22:08
Ты не в курсе кто дизы ставит? У кого не нищенская или по заданию Партии и Правительства? Или в знак согласия?
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
beltar
22:07
Они рублевую цену по курсу считают просто. На экспорт за доллары цена может и 100 млн. быть.
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
beltar
22:06
Конечно, не научились, поэтому при установке на двигатель прямоугольного сопла, как на F-22, например, есть место перехода формы сечения, где полностью меняется форма истечения газов с потерями тяги. ...
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
Слав Webster
22:01
Статья тупейшее хохляцкое вранье Болгары сказали что будут и дальше прокачивать, но газпробанк под санкциями и идет поиск решения как оплачивать прокачку Ни о какой остановке ни один болгарин не гово...
Болгария может остановить трафик через Турецкий поток, оставив без дешёвого газа Венгрию и Сербию
VAKT
22:00
Где однослот низкопрофиль В380 или на худой конец B310?
Intel Arc B580 превосходит Arc A770 в трассировке лучей
Петр Исаев
22:00
В этом случае будет в полуперде!
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
Петр Исаев
21:59
Рашка вперде! Уря!!
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
Yilec
21:51
"чип просто не вписывается в бизнес-стратегию" 🤣 Ага, канешна. Скорее он в материнскую плату не вписался, т.к. половину площади занял.
Apple отказывается от M4 Extreme: процессор на 64 ядра не выйдет в свет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем