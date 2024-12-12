А в сценариях с трассировкой лучей видеокарта порой может обогнать и более дорогостоящие решения конкурентов.

В Сети появились первые обзоры эталонной версии видеокарты Intel Arc B580 Limited Edition (LE), первой видеокарты Intel семейства Battlemage для настольных ПК. Один из самых подробных обзоров был опубликован ресурсом TechPowerUp: видеокарта отлично показала себя в тестах и была отмечена наградами Highly Recommended и Great Value.

Рецензенты похвалили дизайн Intel Arc B580 LE, назвав его великолепным, однако может немного разочаровать, что задняя панель выполнена из пластика. В радиаторе системы охлаждения используется четыре тепловые трубки, контакт с графическим процессором осуществляется через медное основание с выпуклой площадкой по форме и размерам кристалла, тепло от видеопамяти и некоторых других элементов отводится к радиатору через пластину теплосъёмник, также присутствуют элементы для отвода тепла к радиатору от подсистемы питания.

Источник изображений: Intel Corp

Видеокарта оснащается 5-нанометровым графическим процессором BMG-G21 и чипами памяти GDDR6 производства Samsung, которые рассчитаны на работу при скорости 20 гигабит в секунду (Гбит/с), но в B580 ограничены скоростью 19 Гбит/с.

Относительная производительность без трассировки лучей. Источник изображения: TechPowerUp

В игровых тестах без трассировки лучей B580 в среднем оказалась на 5% быстрее NVIDIA GeForce RTX 4060 в разрешении 1080p, на 8% в 1440p и на 15% в 4K. В отдельных играх видеокарта могла обогнать RTX 4060 Ti. В тестах с трассировкой лучей результаты тоже отличные: если B580 в 1080p примерно на 3% обошла RTX 4060, то в 1440p преимущество значительно увеличивается, в частности, за счёт большего объёма видеопамяти: в среднем B580 быстрее RTX 4060 Ti, RTX 3070 и приближается к RX 7700 XT. А вот в 4K производительность резко падает, видеокарта отстаёт от RTX 4060 и RX 7600 XT, однако в данном случае сравнение теряет смысл — в таком разрешении и при выбранных рецензентами настройках зачастую ни одна из видеокарт не обеспечивает производительности, достаточной для нормального игрового процесса.

Относительная производительность с трассировкой лучей. Источник изображения: TechPowerUp

В стресс тестах пиковая частота эталонной версии B580 LE лежала в диапазоне 2840…2800 мегагерц, температура графического процессора достигла 73 градусов по Цельсию, памяти 80 градусов по Цельсию при максимальной скорости вращения вентиляторов около 1600 оборотов в минуту. Партнёрские версии были холоднее, так, графический процессор и память ASRock B580 Steel Legend OC не нагрелись в играх выше 64 градусов по Цельсию, а максимальная температура Sparkle B580 Titan OC не превысила 67 градусов по Цельсию. Энергопотребление во время игр достигало 185…195 ватт.

Рецензенты бросили идею разгона из-за проблем, в частности, Intel не предусмотрела механизм автоматического сброса настроек, что приводит к бесконечным перезагрузкам после потери стабильности. Также видеокарта теряет стабильность при повышении напряжения, чему объяснения авторы обзора не нашли. Потенциальный прирост производительности от разгона оценивается в 7%.

Intel Arc B580 можно назвать лучшей видеокартой для разрешения 1080p и 1440p по соотношению производительности и цены. В TechPowerUp считают, что B580 больше подойдёт для разрешения 1080p, поскольку в 1440p придётся либо пожертвовать настройками графики, либо использовать масштабирование, либо и то и другое. Тем не менее, в ценовом сегменте до 300 долларов США альтернативой могут быть только самые бюджетные модели RTX 4060 — эта видеокарта NVIDIA дороже и медленнее, но может заманить покупателя DLSS 3 и другими особенностями. Intel представила XeSS 2 с генерацией кадров, но её поддержку ещё нужно внедрить в игры.

К недостаткам рецензенты отнесли: повышенное энергопотребление в простое (необходимо включать технологию ASPM), для раскрытия полного потенциала видеокарте требуется Resizable BAR, интерфейс PCIe 4.0 x8 (возможно, появятся модели со встроенными M.2 разъёмами, которые позволят задействовать оставшиеся 8 линий).