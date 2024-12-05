Похоже, её планируют выпустить.

Китайская компания GUNNIR продемонстрировала на мероприятии, посвящённом запуску видеокарт Intel Arc Battlemage, свою текущую продукцию, включая необычный низкопрофильный вариант видеокарты Arc A770 с 16 гигабайтами (ГБ) видеопамяти, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: GUNNIR

Видеокарта оснащается системой охлаждения с центробежным вентилятором, которая занимает два слота расширения. Без ограничения мощности в таком компактном форм-факторе не обошлось: показатель TBP снизили до 165 ватт (Вт), в то время как мощность эталонных версий видеокарт ограничена на уровне 225 Вт. Это ограничение позволило сократить количество коннекторов дополнительного питания до одного 8-контактного, он расположен на торце, что удобнее для подключения кабеля в стеснённом пространстве компактных SFF корпусов, где данная видеокарта может использоваться.

Источник изображения: GUNNIR

Размеры видеокарты составляют 202x80x39 миллиметров (мм) и одна из фотографий демонстрирует, что модель без проблем помещается в тонкие компактные корпуса. Это позволит собрать достаточно «шустрый» игровой или рабочий компьютер в компактном форм-факторе. В частности, наличие большого объёма памяти пригодится при работе с искусственным интеллектом.

На данный момент нет информации о сроках выпуска данной модели, но, судя по всему, её всё же планируют представить, несмотря на появление видеокарт нового поколения Battlemage.