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Moleculo
Samsung расскажет о GDDR7 чипах с ёмкостью 24 Гбит и скоростью 42,5 Гбит/с на конференции ISSCC 2025
Ожидается, что чипы по 3 ГБ найдут применение в будущих видеокартах, позволяя реализовать новые конфигурации памяти.

На предстоящей конференции ISSCC, которая пройдёт в феврале будущего года, компания Samsung расскажет о чипах памяти GDDR7 по 3 гигабайта (ГБ) со скоростью до 42,5 гигабит в секунду (Гбит/с), — сообщает VideoCardz со ссылкой на программу мероприятия.

В октябре Samsung сообщила о работе над чипами со скоростью 40 Гбит/с, допуская и дальнейшие улучшения скоростных показателей. Похоже, способы достичь скорости 42,5 Гбит/с найдены и в Samsung готовы рассказать об этом. Тем не менее, в VideoCardz считают маловероятным, что такие чипы найдут применение в видеокартах на потребительском рынке.

По слухам, RTX 5090 может получить чипы со скоростью 28 Гбит/с, что в совокупности с 512-битной шиной памяти обеспечит примерно 70-процентный прирост пропускной способности, по сравнению с RTX 4090. Не исключено, что в перспективе в серии появятся видеокарты с чипами 40 Гбит/с. Если такие установить на RTX 5090, пропускная способность будет в 2,5 раза выше, чем у RTX 4090.

Ранее в Сети появились слухи, что NVIDIA отдала приоритет Samsung, выбирая поставщика GDDR7 памяти для видеокарт GeForce RTX 50.

#samsung #память
Источник: videocardz.com
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