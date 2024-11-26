Рекорд установлен на материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF.

Компания Patriot Memory объявила о рекордном разгоне оперативной памяти Viper Xtreme 5 до частоты 6305,8 мегагерц (МГц), рекордная скорость передачи данных составила 12611,6 мегатранзакций в секунду (МТ/с).

Источник изображения: Patriot Memory

Рекорд был установлен немецким оверклокером под псевдонимом snakeeyes на материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF, стенд охлаждался жидким азотом. При разгоне использовался один модуль DDR5 на 24 гигабайта (ГБ). С памятью Viper Xtreme 5 оверклокеру удалось занять первые места в нескольких рейтингах HWBOT: в рейтинге мировых рекордов, в рейтинге DDR5 SDRAM, в глобальном командном рейтинге и в командном рейтинге DDR5 SDRAM.

Источник изображения: Patriot Memory, HWBOT

Ещё нескольким оверклокерам удалось войти в топ-5 рейтинга с оперативной памятью Viper Xtreme 5, на момент написания третье место занимает Splave с результатом 6233 МГц на материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF, пятое — Watchmydebt с результатом 6106 МГц на плате ASUS ROG Maximus Z890 Apex.

Источник изображения: Patriot Memory, HWBOT

На материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF установлен уже не один рекорд, ранее сообщалось о нескольких рекордах с оперативной памятью компании v-color Technology.