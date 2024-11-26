Компания Patriot Memory объявила о рекордном разгоне оперативной памяти Viper Xtreme 5 до частоты 6305,8 мегагерц (МГц), рекордная скорость передачи данных составила 12611,6 мегатранзакций в секунду (МТ/с).
Рекорд был установлен немецким оверклокером под псевдонимом snakeeyes на материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF, стенд охлаждался жидким азотом. При разгоне использовался один модуль DDR5 на 24 гигабайта (ГБ). С памятью Viper Xtreme 5 оверклокеру удалось занять первые места в нескольких рейтингах HWBOT: в рейтинге мировых рекордов, в рейтинге DDR5 SDRAM, в глобальном командном рейтинге и в командном рейтинге DDR5 SDRAM.
Ещё нескольким оверклокерам удалось войти в топ-5 рейтинга с оперативной памятью Viper Xtreme 5, на момент написания третье место занимает Splave с результатом 6233 МГц на материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF, пятое — Watchmydebt с результатом 6106 МГц на плате ASUS ROG Maximus Z890 Apex.
На материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF установлен уже не один рекорд, ранее сообщалось о нескольких рекордах с оперативной памятью компании v-color Technology.