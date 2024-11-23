Устройство можно будет настроить под американскую и японскую раскладку кнопок.

AYANEO продолжает дозированно знакомить любителей портативных компьютеров с возможностями своего нового устройства под названием AYANEO 3. На этот раз стало известно, что устройство позволит настраивать раскладку кнопок ABXY — этой возможности даже дали название — Free Button.

Источник изображения: AYANEO, YouTube

Кнопки ABXY съёмные, их можно менять местами, адаптируя раскладку под личные предпочтения или региональные стандарты: американской или японской раскладке, отмечает VideoCardz. На перестановке кнопок местами кастомизация не заканчивается: предусмотрены дополнительные настройки на программном уровне.

Источник изображения: AYANEO, YouTube

Ещё одной особенностью AYANEO 3 будет необычный вибромотор на магнитном подвесе (Magnetic Suspension Motor). Говорится, что это собственная разработка, которая улучшит погружение в игровой процесс.

Источник изображения: AYANEO, YouTube

Ожидается, что AYANEO 3 выпустят в этом году. Ранее стало известно о подготовке двух версий устройств: с OLED экраном и новым процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, а также с ЖК-экраном и процессором AMD Ryzen 7 8840U. Остальные подробности пока неизвестны.