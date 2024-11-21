Процессоры должны представить в начале 2025 года.

Похоже, один из процессоров семейства AMD Krackan засветился в базе данных Geekbench: под кодом OPN 100-000001600-40 скрывается 6-ядерный 12-поточный Ryzen AI 340 — сообщает VideoCardz. Также в серии на старте должен появиться 8-ядерный 16-поточный Ryzen AI 7 350 с конфигурацией ядер 4+4.

Источник изображения: Geekbench, VideoCardz

Процессор получил интересную конфигурацию ядер 3+3 (Zen 5 и Zen 5c) и может повышать частоту до 4,0 гигагерц (ГГц), если верить отчёту. Результатов производительности процессорных ядер нет, поскольку тестировался встроенный нейронный блок NPU. Ожидается, что процессоры Krackan получат тот же NPU, что и Strix Point, с теоретическим уровнем производительности до 50 триллионов операций в секунду (TOPS).

Ожидается, что AMD представит процессоры Krackan на выставке CES 2025 вместе со множеством других новинок. Эти процессоры должны лечь в основу более доступных ноутбуков среднего класса, совместимых с Microsoft Copilot+ PC. Не исключено, что серия также заинтересует производителей портативных игровых компьютеров.