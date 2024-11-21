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Moleculo
Qualcomm анонсировала новый чип Snapdragon X для Copilot+ PC начального уровня
Для устройств ценой 600 долларов США и выше.

Qualcomm анонсировала новый чип Snapdragon X начального уровня для устройств с ценой 600 долларов США и выше, сообщает XDA.

Спецификации компания не раскрыла, отметив лишь несколько технических деталей — это полная программная совместимость между всеми представленными чипами Snapdragon X и совместимость по контактам, что обеспечивает более гибкий и эффективный подход при проектировании устройств, наличие у всех Snapdragon X встроенного нейронного блока с теоретической вычислительной производительностью 45 триллионов операций в секунду (TOPS) в задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), что отвечает требованиям Microsoft Copilot+ PC.

Источник изображения: XDA

У AMD и Intel пока нет процессоров для компьютеров Copilot+ PC ценой 600 долларов: AMD готовит процессоры Krackan с достаточно производительным NPU, но о ценах пока ничего неизвестно, Intel выпустила процессоры Lunar Lake, но они нацелены на премиум сегмент.

В Qualcomm не назвали дату презентации, однако высока вероятность, что она состоится на CES 2025 — крупнейшей выставке потребительской электроники в начале следующего года. На текущий момент линейка Snapdragon X объединяет процессоры премиального, высокого и среднего уровня с сегментацией по количеству процессорных ядер: 12, 10 и 8 соответственно. Есть предположения, что младший процессор будет 6-ядерным.

#процессоры #qualcomm
Источник: xda-developers.com
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Qualcomm планирует к 2029 году продавать процессоры для ПК на сумму 4 миллиарда долларов в год
Qualcomm готовит версию процессоров Snapdragon X для ноутбуков стоимостью 600 долларов
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Китя
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АК74
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Александр Ломакин
13:37
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Бахтиер Кудратуллаев
13:36
а сколько температура должна ? игра реагирует на температуру и крашит движок ue5? жесть. я в тфд играю нираху не крашила хоть температура одинаковая. что в сталкере что в тфд
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АК74
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В киберпанке на 4060ти чем больше плюшек НВ вкачаешь - тем играбельнее.
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Immortal_X
13:32
да хоть с 10000$
Стоимость Nvidia GeForce RTX 5090 может начинаться от 1900 долларов
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13:31
Смотри за температурами. Если все в норме по температуре. Значит багованная игра.
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13:31
Що за щирый украинский хлопец на картинке? Ти уже смоктував его чйорны шланг?
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Bratken
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