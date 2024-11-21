Для устройств ценой 600 долларов США и выше.

Qualcomm анонсировала новый чип Snapdragon X начального уровня для устройств с ценой 600 долларов США и выше, сообщает XDA.

Спецификации компания не раскрыла, отметив лишь несколько технических деталей — это полная программная совместимость между всеми представленными чипами Snapdragon X и совместимость по контактам, что обеспечивает более гибкий и эффективный подход при проектировании устройств, наличие у всех Snapdragon X встроенного нейронного блока с теоретической вычислительной производительностью 45 триллионов операций в секунду (TOPS) в задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), что отвечает требованиям Microsoft Copilot+ PC.

Источник изображения: XDA

У AMD и Intel пока нет процессоров для компьютеров Copilot+ PC ценой 600 долларов: AMD готовит процессоры Krackan с достаточно производительным NPU, но о ценах пока ничего неизвестно, Intel выпустила процессоры Lunar Lake, но они нацелены на премиум сегмент.

В Qualcomm не назвали дату презентации, однако высока вероятность, что она состоится на CES 2025 — крупнейшей выставке потребительской электроники в начале следующего года. На текущий момент линейка Snapdragon X объединяет процессоры премиального, высокого и среднего уровня с сегментацией по количеству процессорных ядер: 12, 10 и 8 соответственно. Есть предположения, что младший процессор будет 6-ядерным.