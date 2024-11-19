А по мнению журналистов, компания начинает подготавливать почву перед выпуском собственного потребительского процессора для AI PC.

NVIDIA объявила о создании в социальных сетях новых страниц и сообществ под названием NVIDIA AI PC. Там планируется публиковать новости, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), а также знакомить общественность с возможностями ИИ, доступными пользователям на локальном компьютере.

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Как полагают в VideoCardz, это также является подготовкой перед выпуском собственных ARM чипов для потребительских AI PC — в NVIDIA такие планы пока не подтверждали, однако за последнее время появилось много слухов о том, что компания планирует выпустить подобный чип в 2025 или 2026 году.

По одним слухам, данный чип может разрабатываться совместно с MediaTek, по другим — NVIDIA якобы разрабатывает как совместные решения, так и собственные. Также данному чипу инсайдеры приписывали интегрированную графику с уровнем производительности ноутбучной RTX 4070 при общем энергопотреблении до 80 ватт (Вт).

Термин «ИИ-ПК» AI PC уже принят тремя основными производителями процессоров, включая Qualcomm, AMD и Intel.