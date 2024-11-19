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Moleculo
NVIDIA представила модуль GB200 NVL4 с чипами Blackwell и Grace общей мощностью 5,4 кВт
А также «пакеты» H200 NVL из нескольких графических ускорителей H200 Hopper для стандартных слотов PCIe.

Одним из самых крупных анонсов конференции Supercomputing 2024 стали новые решения NVIDIA для сегмента искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений: во-первых, это массивный модуль GB200 NVL4, во-вторых, «пакеты» H200 NVL из нескольких графических ускорителей — сообщает HotHardware.

Источник изображения: NVIDIA, HotHardware

H200 NVL — это набор из четырёх графических ускорителей H200 Hopper для стандартных слотов PCIe, объединённых с помощью мостов NVLink со скоростью 900 гигабайт в секунду (ГБ/с). Соединение позволяет объединить память всех четырёх графических ускорителей в один большой пул и работать с ним напрямую. Каждый ускоритель предлагает 141 гигабайт (ГБ) видеопамяти HBM3e, конфигурация из четырёх ускорителей — 564 ГБ. Это решение нацелено на серверы с воздушным охлаждением и ограниченной мощностью до 20 киловатт (кВт) — в таких случаях развёртывание систем с ускорителями формата SXM затруднено или невозможно.

Источник изображения: NVIDIA, HotHardware

Новый модуль NVIDIA GB200 NVL4 объединяет на одной печатной плате два центральных процессора Grace и четыре графических процессора Blackwell B200, память и остальные компоненты — общая мощность 5,4 кВт. Каждый процессор сообщается со всеми остальными через NVLink. На плате размещено 768 ГБ видеопамяти HBM3 и 960 ГБ оперативной памяти LPDDR5X для процессоров Grace — в общей сложности 1,5 терабайта (ТБ) памяти на каждую плату. На первый взгляд, GB200 NVL4 является двумя склеенными суперчипами GB200, однако есть существенные отличия: несколько GB200 можно объединять с помощью NVLink, а GB200 NVL4 нет, вместо этого внешняя связь осуществляется либо через InfiniBand, либо через Ethernet, пишет HotHardware.

На конференции в NVIDIA напомнили, что в следующем году планируют выпустить Blackwell Ultra — улучшенную версию существующих ускорителей Blackwell с удвоенным объёмом памяти HBM3e и более высокой вычислительной производительностью в задачах, связанных с ИИ.

#nvidia #ускорители вычислений
Источник: hothardware.com
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