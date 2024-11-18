Устройство будет основано на процессорах Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake).

Похоже, портативный игровой компьютер MSI Claw 8 AI+ представят на CES 2025. Официально компания ещё не подтвердила это, но на сайте выставки консоль уже отметилась в числе устройств, получивших награды CES Innovation Awards, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: MSI

MSI Claw 8 AI+ будет основан на процессорах Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) с совершенно новыми архитектурами процессорных ядер и графики, встроенной оперативной памятью LPDDR5X. Все процессоры Lunar Lake обладают 8-ядерной конфигурацией 4P+4E с ядрами Lion Cove и Skymont, интегрированная графика Xe2-LPG (Battlemage) хорошо показала себя в играх — она намного лучше решений Xe-LPG в процессорах Core Ultra 100 (Meteor Lake).

MSI Claw 8 AI+ в целом является более совершенным устройством, чем оригинальная Claw 7 с процессором Meteor Lake. Известно, что устройство получит 8-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением FHD+, поддержкой переменной частоты обновления до 120 герц (Гц), яркостью 500 нит, аккумулятор ёмкостью 80 ватт-час (Вт·ч) и пару Thunderbolt 4 разъёмов.

MSI Claw 8 AI+ придётся конкурировать с устройствами на базе новых процессоров AMD Ryzen AI 300, процессорами специальной серии для портативных консолей Ryzen Z2, процессорами Krackan, которые, по слухам, представят на CES 2025 со множеством других новинок. Как показывают тесты, Intel Core Ultra 7 258V c интегрированной графикой Arc 140V может конкурировать в играх с AMD Ryzen AI 9 HX 370 и Radeon 890M, но AMD получает значительное преимущество за счёт технологий, в частности, генерации кадров AFMF 2.