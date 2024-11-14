Интегрированная графика AMD быстрее, но ключевое преимущество достигается за счёт технологий, что подтверждают и независимые тесты.

AMD выпустила сравнение производительности интегрированной графики своего процессора Ryzen AI 9 HX 370 и конкурирующего Intel Core Ultra 7 258V, заявив о 75-процентном преимуществе в разрешении 1080p при средних настройках графики, сообщает Notebookcheck.

Источник изображения: AMD

На первом слайде компания демонстрирует разгромные результаты, однако стоит обратить внимание на отметку w/ Tech в нижней части, которая указывает, что результаты получены в тестировании с использованием всевозможных фирменных технологий, включая масштабирование FSR 3, генерацию кадров AFMF2, профили HYPR-RX, сочетающие эти и другие технологии AMD для повышения производительности и снижения задержки. Интегрированная графика Intel, судя по всему, довольствовалась только XeSS и FSR 2 без генерации кадров — это честно показано AMD на последующих слайдах.

Источник изображения: AMD

На втором слайде видно, что без дополнительных технологий интегрированная графика AMD Ryzen AI 9 HX 370 не везде выигрывает, в 5 из 9 игр Intel Core Ultra 7 258V быстрее в «нативе», в оставшихся играх, за исключением Call of Duty: Black Ops 6, отстаёт, но показывает близкую производительность. AMD FSR 3 и HYPR-RX кардинально меняют ситуацию, значительно повышая производительность HX 370, в то время как Intel XeSS обеспечивает сравнительно небольшую прибавку для 258V, генерации кадров в технологии Intel нет. Третий слайд снова показывает, что HX 370 получает огромное преимущество от связки FSR и AFMF2, в то время как только FSR повышает производительность 258V в куда меньшей степени.

Источник изображения: Tom's Hardware

Независимый тест Tom’s Hardware показал, что интегрированная графика Intel Core Ultra 7 258V стала заметно лучше, более того, средние результаты тестов в нативе показывают преимущество 258V над AMD Ryzen AI 9 HX 370. Тем не менее, авторы признают, что у AMD по-прежнему лучше графические драйверы и программное обеспечение, хотя проблемы тоже есть. Что касается Intel, новая интегрированная графика выглядит хорошо с аппаратной точки зрения, демонстрирует превосходные улучшения эффективности и производительности, — пишет Tom's Hardware. Драйвера Intel стали намного лучше, но проблемы всё ещё могут встречаться.