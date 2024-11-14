Результаты в многопотоке лучше AMD Ryzen AI 9 365.

В базе данных Geekbench появился результат тестирования процессора Intel Core Ultra 7 255H, сообщает Notebookcheck. Этот 16-ядерный процессор с конфигурацией 6P+8E+2LP и максимальной тактовой частотой 5,1 гигагерц (ГГц) набрал 2754 балла в однопоточных тестах и 15040 баллов в многопоточных. В однопотоке процессор показал результаты практически идентичные процессорам серии Core Ultra 7 258V и AMD Ryzen AI 9 365, а предшественника Core Ultra 7 155H опередил на 14%. В многопотоке процессор оказался на 22% быстрее Core Ultra 7 155H и на 12% быстрее Ryzen AI 9 365, что специалисты назвали впечатляющим результатом, особенно, учитывая отсутствие технологии Hyper-Threading.

Источник изображения: Geekbench, Notebookcheck

Теперь становится понятно, что AMD Ryzen 7 255H точно не будет конкурентом Intel Core Ultra 7 255H. Накануне инсайдер назвал этот процессор AMD, как одну из моделей серии Ryzen 200, которая станет ребрендингом семейства Hawk Point, процессоров серии Ryzen 8040H. Так, в Ryzen 7 255H переименуют 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 8745H, если верить слухам. Его производительность в тестах Geekbench близка к предварительным результатам Intel Core Ultra 5 225H — это новый 14-ядерный процессор с конфигурацией 4P+8E+2LP.

Intel анонсировала процессоры Arrow Lake-H для ноутбуков, но официально ни номенклатура, ни характеристики неизвестны. Представят процессоры в следующем году, с высокой вероятностью на выставке CES 2025.