Модели могут получить индекс H или HS.

AMD перевыпустит процессоры Ryzen 7 8745HS и 8845HS в новой серии Ryzen 200, модели получат названия Ryzen 7 255 и 260 (вероятно, с индексом H) соответственно, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского блогера и инсайдера Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包).

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Это будет второе обновление серии процессоров для ноутбуков с ядрами AMD Zen 4 и интегрированной графикой RDNA 3: первоначальная серия Ryzen 7000 (Phoenix) сначала была обновлена до серии 8000 (Hawk Point) с практически идентичными характеристиками за исключением на 60% более производительного нейронного блока (NPU), теперь эти же процессоры будут представлены в рамках серии Ryzen 200, скорее всего, без значимых изменений. Важно отметить, в Ryzen 7 8745HS нет встроенного NPU, он есть в 8845HS, но его производительность всё равно недостаточна для Microsoft Copilot+ PC.

Источник изображения: Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包), Weibo

В интегрированной графике тоже не ожидается значимых изменений, оба APU оснащаются AMD Radeon 780M — 12 вычислительных блоков и тактовая частота в диапазоне 2,6…2,7 гигагерц (ГГц).

Перечисленные процессоры более чем актуальны, модели серии AMD Ryzen 7000 и 8000 с ядрами Zen 4 и графикой RDNA 3 — это продвинутые модели со свежей архитектурой. Их возможностей хватит для выполнения разнообразных задач и современных игр, если довольствоваться низкими и средними настройками графики с масштабированием. Поэтому нет ничего удивительного в очередном ребрендинге, тем более, что компания переходит к новой схеме именования.

К слову, обозначения процессоров подозрительно схожи с обозначениями конкурента, можно предположить, что AMD противопоставляет Ryzen 7 255H процессору Intel Core Ultra 7 255H. Последний ещё официально не представлен, как и процессор AMD, но уже засветился в Сети со своей 16-ядерной 16-поточной конфигурацией 6P+8E+2LP.

Источник изображения: Geekbench, Guru3D

Теоретически, Intel Core Ultra 7 255H должен быть производительнее AMD Ryzen 7 255H или Ryzen 7 8745HS, последний набирает в Geekbench около 2500 баллов в однопотоке и около 12500 в многопотоке, такой же результат показал 14-ядерный 14-поточный Core Ultra 5 225H с конфигурацией ядер 4P+8E+2LP, сообщали в Guru3D.

Предполагается, что AMD представит Ryzen 200 и другие новинки на выставке CES 2025.