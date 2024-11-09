Если верить слухам, появятся они ещё не скоро.

Потребительские процессоры AMD под кодовым названием Medusa появятся не ранее конца 2026 года, а скорее всего, в 2027 году, но ещё сохранят совместимость с сокетом AM5, сообщает VideoCardz со ссылкой на слухи от блогера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Kepler. Подчёркивается, что это неофициальная информация и лишь предположения, однако блогер в прошлом отметился несколькими точными прогнозами.

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Ранее в AMD официально подтвердили, что сокет AM5 будет поддерживаться, как минимум, до 2027 года, а инженеры компании уже работают над архитектурой Zen 7, но будут ли процессоры на её основе доступны для платформы AM5 — неизвестно. Специалисты полагают, что AMD также готовит ребрендинг настольных процессоров вместе с запуском семейства Medusa. В сегменте ноутбуков ребрендинг уже состоялся — компания представила серию Ryzen AI 300.

На фоне этого в VideoCardz отмечают отсутствие информации о сроках поддержки новой настольной платформы Intel LGA 1851. К слову, в Intel признали проблемы с производительностью процессоров Arrow Lake и готовят несколько исправлений.