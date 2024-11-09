Приложение перевели на новый Chromium Embedded Framework (CEF).

Клиент игровой платформы Steam после недавнего обновления, добавившего встроенную запись игрового процесса, более не поддерживает операционные системы (ОС) Windows 7, 8 и 8.1. Их поддержка со стороны Microsoft завершилась в январе 2023 года.

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В компании Valve заблаговременно предупреждали об окончании поддержки перечисленных ОС, ещё в 2023 году, затем официально объявили об этом в январе 2024 года, однако Steam продолжал обновляться и работать на устаревших ОС. Теперь уже точно всё — новые версии на Windows 7, 8 и 8.1 работать не будут — приложение перевели на Chromium Embedded Framework (CEF) версии 126.0.6478.183.

Старые версии Steam, вероятно, какое-то время будут работать без явных проблем — за это время владельцы устаревших систем со старыми версиями Windows должны решить, что делать дальше. Одним из вариантов специалисты называют переход на Linux — Steam “дружит” с операционными системами данного семейства и, более того, предлагает слой совместимости Proton для запуска игр, разработанных только под Windows.

Кроме Windows 7, 8 и 8.1 новые версии Steam больше не будут работать на macOS 10.13 и 10.14.