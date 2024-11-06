Функция вышла из бета тестирования.

В стабильной версии клиента игровой платформы Steam появилась встроенная система записи игр, сообщается на сайте платформы. Доступно два режима записи: непрерывная запись с ограничением по времени или выделенному пространству на диске; ручной режим, когда пользователь самостоятельно начинает и завершает запись — можно назначить горячие клавиши. Среди настроек присутствует возможность выбора качества видео.

Временные отметки важных внутриигровых событий. Источник изображения: Valve, Steam

Одним из ключевых преимуществ над сторонними аналогами является поддержка специального API, который позволяет в совместимых играх автоматически отмечать на временной шкале важные внутриигровые события, индикаторы состояния и режима игры, также присутствует возможность делать отметки самостоятельно. Система записи поддерживает кодирование на дискретных видеокартах AMD и NVIDIA, интегрированной графике, совместима со Steam Deck, работает во всех играх, где работает оверлей Steam, даже если игры нет на платформе — добавлена игроком в библиотеку вручную встроенными средствами.

В Valve заявляют о повышенной конфиденциальности: рабочий стол не записывается, записываемые аудио каналы можно выбирать, видео сохраняется локально, а игрок самостоятельно выбирает, чем поделиться с остальными. Обновлённый интерфейс Steam позволяет экспортировать видео в формате MP4, отправлять на другие устройства, создавать временные ссылки.