Сроки выхода бренд пока не называет.

Стали известны некоторые характеристики портативного игрового компьютера AYANEO 3, бренд опубликовал их на своей официальной странице в социальной сети X (заблокирована в РФ), сообщает VideoCardz. Для компьютеров выбрали две платформы AMD разных поколений, более доступная версия AYANEO 3 будет основана на Ryzen 7 8840U и получит ЖК-дисплей, а более продвинутая получит совершенно новый Ryzen AI 9 HX 370 и OLED дисплей.

Источник изображения: @AYANEO__ в социальной сети X (заблокирована в РФ)

AMD Ryzen 7 8840U сочетает 8 процессорных ядер Zen 4 с поддержкой одновременной многопоточности SMT и интегрированную графику Radeon 780M с 12-ю вычислительными блоками RDNA 3. В свою очередь, внутри Ryzen AI 9 HX 370 объединились 12-ядерный процессор с конфигурацией 4×Zen5+8×Zen5c и интегрированная графика Radeon 890M с 16-ю вычислительными блоками RDNA 3.5. Более подробные характеристики «начинки» пока не раскрываются.

В числе прочего: новые кнопки на обратной стороне, возможность ограничения “курков”, звук с эффектом погружения, стильный дизайн.

Дата выхода осталась неизвестной.