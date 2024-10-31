Разработчики теперь должны будут указывать на странице игр в магазине Steam, используется ли в их проекте античитерская защита, работающая на уровне ядра, сообщает ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на официальное объявление Valve.
Специалисты ресурса объясняют, что программное обеспечение, работающее на уровне ядра (Ring 0), имеет широчайший доступ к системной информации и взаимодействует с оборудованием через драйверы и другие механизмы. Потенциально под этим могут скрываться определённые риски, касающиеся как конфиденциальности данных, так и работоспособности системы. Настолько глубоко внедряться в систему разработчикам античитов нужно, чтобы отлавливать нечестных игроков, поскольку продвинутые читы, которые те используют, тоже работают на уровне ядра.
Стоит ли предоставлять такой широкий доступ к системе стороннему программному обеспечению, только чтобы поиграть в игру, каждый должен решить самостоятельно. Valve в данном случае борется за то, чтобы пользователю явно сообщали, использует ли игра подобную защиту. Разработчики также должны указать, вносит ли античит изменения в какие-либо файлы операционной системы и предоставляется ли с ним инструментарий или скрипт для полного удаления.
В случае, если игра использует античит, который не работает на уровне ядра, а работает в пользовательском режиме, иными словами, имеет те же права, что и пользователь, из-под которого происходит запуск этого античита, информацию на странице игры в Steam указывать не обязательно.