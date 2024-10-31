А также информацию о наличии комплектных средств для полного удаления такого античита.

Разработчики теперь должны будут указывать на странице игр в магазине Steam, используется ли в их проекте античитерская защита, работающая на уровне ядра, сообщает ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на официальное объявление Valve.

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Специалисты ресурса объясняют, что программное обеспечение, работающее на уровне ядра (Ring 0), имеет широчайший доступ к системной информации и взаимодействует с оборудованием через драйверы и другие механизмы. Потенциально под этим могут скрываться определённые риски, касающиеся как конфиденциальности данных, так и работоспособности системы. Настолько глубоко внедряться в систему разработчикам античитов нужно, чтобы отлавливать нечестных игроков, поскольку продвинутые читы, которые те используют, тоже работают на уровне ядра.

Стоит ли предоставлять такой широкий доступ к системе стороннему программному обеспечению, только чтобы поиграть в игру, каждый должен решить самостоятельно. Valve в данном случае борется за то, чтобы пользователю явно сообщали, использует ли игра подобную защиту. Разработчики также должны указать, вносит ли античит изменения в какие-либо файлы операционной системы и предоставляется ли с ним инструментарий или скрипт для полного удаления.

В случае, если игра использует античит, который не работает на уровне ядра, а работает в пользовательском режиме, иными словами, имеет те же права, что и пользователь, из-под которого происходит запуск этого античита, информацию на странице игры в Steam указывать не обязательно.