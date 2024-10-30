Возможно, наработки используют в будущей версии FSR, но видеокартам AMD потребуются выделенные блоки для искусственного интеллекта, считают специалисты.

Исследования AMD сосредоточены вокруг трассировки пути на графических процессорах семейства RDNA с применением нейросетевых технологий, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на статью, опубликованную на портале GPUOpen.

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Публикация рассказывает об удалении шума, который неизбежно возникает из-за ограниченного количества выборок при трассировке пути в реальном времени. Технология выполняет шумоподавление при восстановлении деталей сцены и по своему назначению схожа с реконструкцией лучей от NVIDIA, отмечают специалисты. Однако подход AMD отличается тем, что для масштабирования и шумоподавления планируется использовать одну нейросеть, выполняя задачу за один проход.

Возможно, описанные в статье наработки лягут в основу следующей версии технологии масштабирования, которая будет опираться на искусственный интеллект (ИИ). В AMD уже подтвердили курс на внедрение ИИ в FSR, а также новые возможности для ИИ в будущих видеокартах RDNA 4.

В Tom’s Hardware полагают, что AMD потребуется внедрить в графические процессоры гораздо более производительные выделенные блоки для ускорения ИИ, чтобы обеспечить работу подобной нейронной сети и добиться высокого уровня точности изображения. Текущим графическим процессорам AMD не хватает возможностей для ускорения искусственного интеллекта, даже в случае RDNA 3, где впервые появились специальные блоки для ускорения ИИ — они разделяют ресурсы с шейдерами.

AMD официально подтвердила появление первых игровых видеокарт RDNA 4 в начале 2025 года. Ожидается прирост производительности в трассировке лучей, новые возможности для задач с применением ИИ. Вероятно, презентацию стоит ожидать на CES 2025, где свои новинки в этом сегменте, скорее всего, представят и конкуренты AMD.