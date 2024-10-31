Но нужно обновить BIOS до последней версии с AGESA 1.2.0.2a.

Компания ASRock объявила, что все её материнские платы AMD AM5 совместимы с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D после обновления BIOS до новейшей версии с AGESA 1.2.0.2a.

Источник изображения: ASRock

Стоит отметить, что 9800X3D официально ещё не был представлен, компания AMD только лишь сделала анонс о выходе Ryzen X3D новинок 7 ноября. Тем не менее, за последние недели процессор успел отметиться в каталогах различных интернет магазинов, базах данных с результатами тестирования, презентациях и много где ещё, так что его подготовка давно не является секретом.

ASRock отмечает, что 9800X3D станет первой моделью в серии процессоров 9000X3D. Как минимум, ещё ожидаются Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D. Представят ли их 7 ноября, неизвестно.

По слухам, в числе преимуществ новых моделей: перемещение кристалла кэша под кристалл с ядрами, поддержка разгона. Накануне компания GIGABYTE рассказала, какой прирост производительности можно ожидать от новой технологии X3D Turbo — она поможет не только 3D V-Cache процессорам.