На процессорах с несколькими CCD прирост больше.

Японский YouTube канал GIGABYTE опубликовал видео с информацией о приросте производительности, который процессоры AMD AM5 получают от новой технологии X3D Turbo Mode, заметили в VideoCardz. Ко всему прочему, в видео проскользнула информация и о Ryzen 7 9800X3D, который официально ещё не представлен.

Источник изображения: GIGABYTE

По данным GIGABYTE, включение X3D Turbo повышает производительность AMD Ryzen 9 9950X в играх на 7…18%, а Ryzen 9 7950X3D — на 8,5…16%. На новом 9800X3D максимальный прирост производительности оказался чуть выше 5%. Вероятно, большую пользу от работы технологии получают процессоры, оснащённые несколькими кристаллами с ядрами. Ранее упоминалось, что в числе оптимизаций X3D Turbo более жёсткая привязка процессов игр к ядрам одного чиплета. Как минимум, новая технология должна обеспечить 3-процентный прирост производительности.

Источник изображения: GIGABYTE

AMD Ryzen 7 9800X3D должны выпустить 7 ноября.



