Характеристики пока не уточняются.

Бренд AYANEO опубликовал следующий тизер своего будущего портативного игрового компьютера в новом видео на YouTube, сообщает VideoCardz. На этот раз показали очертания устройства, где были заметны привычные элементы управления, стикеры с круговой подсветкой и бамперы. Насколько можно судить по тизеру, корпус устройства имеет эргономичную форму с закруглёнными углами.

Источник изображения: AYANEO, YouTube

Также бренд назвал кодовое имя AYANEO 3 — Revo, сокращённо от Revolution — символизирует «прорыв и инновации», отмечается в видео. Однако с демонстрацией технических характеристик и этих самых инноваций не спешат. В новом видео лишь показали что-то отдалённо напоминающее очки дополненной реальности.

Источник изображения: AYANEO, YouTube

Ассортимент устройств AYANEO разнообразен, бренд выпускал портативные компьютеры различного форм-фактора и с различной «начинкой»: от AMD, Intel и Qualcomm. Чип какой компании ляжет в основу нового устройства, не уточняется — все три предлагают подходящие варианты. У AMD это новая серия Ryzen AI 300 (Strix Point), а в будущем должны появиться семейство Krackan и серия Ryzen Z2; у Intel конкурентоспособно выглядит серия процессоров Core Ultra 200V (Lunar Lake); Qualcomm же представила процессоры Snapdragon Elite 8.



