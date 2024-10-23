Все три с разными архитектурами и из разных семейств.

По информации китайского блогера и инсайдера, известного под псевдонимом Golden Pig Upgrade, AMD планирует выпустить три процессора в серии Ryzen Z2 для портативных игровых компьютеров, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Флагманом серии станет AMD Ryzen Z2 Extreme. Он объединит 8 процессорных ядер в конфигурации 3×Zen5+4×Zen5c и интегрированную графику RDNA 3.5 с количеством вычислительных блоков Compute Units (CU), равным 16. Утверждается, что кроме этого компания планирует выпустить процессоры Z2 и Z2G, которые будут основаны на более «зрелых» архитектурах, предлагая до 8 процессорных ядер Zen 4 и Zen 3+, а также интегрированную графику с количеством CU до 12 на базе архитектур RDNA 3 и RDNA 2 соответственно.

Источник изображения: VideoCardz

Таким образом, все три процессора относятся к разным семействам: флагман к новейшему семейству Strix Point, базовый вариант к семейству Hawk Point, а вариант с индексом G — к семейству Rembrandt. Предполагается, что это приведёт к значительному расширению ассортимента портативных компьютеров на рынке, причём процессоры Ryzen Z2 и Z2G должны быть совместимы с существующими конструкциями на базе процессоров Hawk Point и Rembrandt, что позволит производителям обновить свои устройства без необходимости вносить значительные конструктивные изменения. Не исключено, что это позволит сделать устройства среднего класса дешевле.