Новое обновление популярной информационно-диагностической программы.

Команда разработчиков AIDA64 в новой версии под номером 7.4 расширяет поддержку серии процессоров AMD Ryzen 9000 на базе архитектуры AMD Zen 5, сообщает VideoCardz. Стоит отметить, что AIDA64 поддерживала эту серию задолго до того, как AMD выпустила её два месяца назад, обновление ориентировано на улучшение поддержки и добавление различных специализированных тестов.

Источник изображения: AIDA64, FinalWire

В частности, в примечаниях к выпуску говорится, что для процессоров серии AMD Ryzen 9000, поддерживающих инструкции AVX-512, добавили специально адаптированные бенчмарки. Кроме того, разработчики утверждают, что улучшили поддержку недавно выпущенных материнских плат AMD X870 и X870E, что обычно связано с более точным считыванием данных с датчиков.

AIDA64 также получает поддержку китайского процессора Zhaoxin ZX7000, а также будет отображать более подробную информацию о двухслотовой версии профессиональной видеокарты Radeon PRO W7900 и ускорителях NVIDIA H200 для центров обработки данных.