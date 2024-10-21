Топовая плата для разгона с поддержкой CAMM2 памяти.

Буклет со списком новых материнских плат, вложенный в коробку GIGABYTE Z890I AORUS ULTRA, рассекретил подготовку компанией модели Z890 AORUS TACHYON ICE CAMM2, сообщает VideoCardz со ссылкой на YouTube блогера Gear Seekers.

Источник изображения: Gear Seekers, YouTube

CAMM2 или Compression Attached Memory Module — новый формат оперативной памяти DDR5, который, в частности, устраняет конструктивные ограничения SO-DIMM, препятствующие повышению скоростных характеристик и ёмкости. Ёмкость одного модуля CAMM2 может достигать 128 гигабайт.





Хотя модули CAMM2 рассматривались как замена SO-DIMM, некоторые производители настольных материнских плат обратили внимание на новый стандарт. Теперь в их числе и GIGABYTE — судя по названию, компания готовит CAMM2 модификацию топовой платы AORUS TACHYON ICE, ориентированной на разгон и выполненной в белом цвете.

Ранее компания MSI продемонстрировала плату Z790 PROJECT ZERO PLUS, поддерживающую CAMM2 модули памяти.