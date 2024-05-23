В прошлом году ассоциация JEDEC утвердила стандарт памяти CAMM2, который, как ожидалось, в первую очередь будет нацелен на ноутбуки и прочие мобильные устройства. Однако в последнее время всё чаще сообщается о внедрении CAMM2 в сегмент настольных ПК и, похоже, MSI становится первым производителем, который продемонстрирует рабочий прототип настольной материнской платы MSI Project Zero PLUS Z790, использующей модули памяти нового формата. Демонстрация пройдёт совместно с компанией Kingston Technology на предстоящей выставке Computex 2024, сообщает OC3D.
реклама
Формат модулей памяти CAMM2 открывает некоторые интересные возможности на рынке памяти для настольных ПК. Благодаря низкому профилю они не будут мешать системами охлаждения процессора, а их конструкция и вариант установки могут привести к появлению интересных вариантов для охлаждения самой DRAM. Модули CAMM2 также можно устанавливать ближе к процессорам, сокращая длину дорожек, что потенциально может привести к снижению задержки при работе с памятью.