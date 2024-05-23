MSI совместно с Kingston запланировала демонстрацию на Computex 2024.

В прошлом году ассоциация JEDEC утвердила стандарт памяти CAMM2, который, как ожидалось, в первую очередь будет нацелен на ноутбуки и прочие мобильные устройства. Однако в последнее время всё чаще сообщается о внедрении CAMM2 в сегмент настольных ПК и, похоже, MSI становится первым производителем, который продемонстрирует рабочий прототип настольной материнской платы MSI Project Zero PLUS Z790, использующей модули памяти нового формата. Демонстрация пройдёт совместно с компанией Kingston Technology на предстоящей выставке Computex 2024, сообщает OC3D.

Источник изображения: MSI

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Формат модулей памяти CAMM2 открывает некоторые интересные возможности на рынке памяти для настольных ПК. Благодаря низкому профилю они не будут мешать системами охлаждения процессора, а их конструкция и вариант установки могут привести к появлению интересных вариантов для охлаждения самой DRAM. Модули CAMM2 также можно устанавливать ближе к процессорам, сокращая длину дорожек, что потенциально может привести к снижению задержки при работе с памятью.