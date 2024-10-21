Ещё слишком рано для существования подобных образцов, утверждает инсайдер.

В Сети появилось видео, где якобы демонстрируется первый успешный запуск тестового экземпляра видеокарты RTX 5090 на сборочной линии одного из сторонних производителей. Видео начало распространяться на различных тематических форумах, писали о нём и VideoCardz. Первоисточником, похоже, является китайская платформа bilibili. По информации надёжного инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @Zed__Wang, видео является фейком, поскольку для тестов готовых экземпляров RTX 5090 от сторонних производителей ещё рано, передаёт ITHome. Инсайдер утверждает, что подготовка RTX 5090 сейчас находится на стадии тестирования квалификационных образцов (QA).

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Подробно рассмотреть видеокарту на видео довольно сложно. Это крупная модель, оснащённая системой охлаждения с тремя вентиляторами. Вся конструкция занимает не менее трёх слотов расширения, что в последнее время свойственно практически всем флагманским моделям с воздушным охлаждением. Судя по наклейкам на вентиляторах, видеокарта является одной из моделей ZOTAC, похоже, это GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER SOLID, а не RTX 5090.

Источник изображения: bilibili, VideoCardz

Ходят слухи, что NVIDIA представит видеокарты GeForce RTX 50 в начале 2025 года — в рамках выставки CES 2025. Выступление генерального директора компании запланировано на 6 января. Инсайдеры назвали предварительные характеристики первых моделей, так, RTX 5090 якобы получит 21760 CUDA ядер и 32 гигабайта видеопамяти GDDR7 с 512-битной шиной, RTX 5080 — 10752 CUDA и 16 гигабайт GDDR7 с 256-битной шиной.