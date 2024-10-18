Оно пройдёт на следующей неделе.

Представители AMD в Китае начали рассылку приглашений на мероприятие, посвящённое запуску процессора Ryzen 7 9800X3D, сообщает TechPowerUp со ссылкой на блогера @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ). Мероприятие запланировано на 23 и 24 октября. Вероятно, компания подготовит зону, где представители прессы смогут оценить производительность систем с процессорами 9800X3D.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

Ранее сообщалось, что AMD Ryzen 7 9800X3D представят 25 октября. Возможно, глобальное онлайн-мероприятие как раз-таки и запланировано на этот день. Официально эта информация не подтверждена.

Ожидается, что AMD Ryzen 7 9800X3D будет позиционироваться как лучший процессор для игровых систем. Новинке приписывают гораздо более высокие частоты, чем у предшественника, ходят слухи, что при нагрузке на все ядра частота может держаться на уровне 5,2 гигагерц. Также представитель AMD ранее анонсировал ряд интересных нововведений в новой серии процессоров 3D V-Cache.