Старт продаж запланирован на ноябрь.

По последним слухам, AMD представит процессор Ryzen 7 9800X3D 25 октября, а продажи начнутся в период с 1 по 7 ноября, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайские форумы ChipHell. Если это правда, AMD запанировала презентацию на следующий день после начала продаж процессоров Intel Core 200S. Что интересно, Роберт Хэллок (Robert Hallock), ныне работающий в Intel, подтвердил ресурсу PCGamesN, что новые Core 200S в играх будут примерно на 5% медленнее процессоров AMD с 3D V-Cache.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

По слухам, AMD Ryzen 7 9800X3D станет первым Zen 5 процессором с 3D V-Cache, модели с большим количеством ядер выпустят позже. Также на неделе появились некоторые данные о производительности: 9800X3D в Cinebench R23 якобы оказался на 20…28% быстрее 7800X3D за счёт более высоких частот, которые достигают 5,2 гигагерц при нагрузке на все ядра.

Коль новые настольные процессоры Intel Core 200S были затронуты в этой новости, стоит напомнить, что они официально были представлены накануне. Это процессоры для новой платформы LGA 1851. Шокирующего прироста производительности Intel не продемонстрировала в своих презентациях, честно заявив, что в некоторых приложениях новые процессоры и вовсе могут уступать предшественникам, однако они эффективнее, причём порой заметно, поддерживают более быструю память и имеют ряд других преимуществ.