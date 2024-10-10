Стали известны рекомендованные цены на первые модели.

Intel представила настольные процессоры Core Ultra 200S, сообщают VideoCardz и Tom's Hardware. Это долгожданное обновление для настольных систем с новыми архитектурами ядер, встроенным нейронным блоком NPU и повышенной энергоэффективностью. Первыми представлены процессоры, разблокированные для разгона, все они настроены на работу с номинальным теплопакетом (PL1) 125 ватт (Вт).

Источник изображения: Intel Corporation, Tom's Hardware

Все основные характеристики новинок уже неоднократно обсуждались в Сети, флагманским процессором является 24-ядерный (8P+16E) 24-поточный Intel Core Ultra 9 285K с пиковой частотой 5,7 гигагерц (ГГц), также стартовая линейка включает 20-ядерные (8P+12E) 20-поточные Core Ultra 7 265K и KF с пиковой частотой 5,5 ГГц, 14-ядерные (6P+8E) 14-поточные Core Ultra 5 245K и KF с пиковой частотой 5,2 ГГц. Модели KF не имеют интегрированной графики, в остальных она представлена решением Xe-LPG с четырьмя вычислительными ядрами Xe.

Источник изображения: Intel Corporation, Tom's Hardware

Все процессоры оснащены NPU с теоретической производительностью 13 триллионов операций в секунду (TOPS). Intel также заявляет, что процессор обеспечивает до 36 TOPS совокупной производительности, когда в работу с искусственным интеллектом включается и процессор и интегрированная графика и NPU. Это не соответствует требованиям Microsoft Copilot+, согласно которым процессор должен обладать NPU с производительностью более 40 TOPS.

Источник изображения: Intel Corporation, Tom's Hardware

Intel заявляет, что решила использовать NPU меньшего размера, чтобы сбалансировать требования к площади кристалла — для NPU большего размера пришлось бы пожертвовать другими блоками, ядрами и кэшем. Возникает вопрос, нужен ли был настольному процессору NPU вообще, ведь системы данного класса обычно оснащаются дискретной графикой, производительность которой гораздо больше: Intel говорит о производительности до 260 TOPS у видеокарты Arc A770.

Источник изображения: Intel Corporation, VideoCardz

Производительным ядрам Lion Cove в новых процессорах доступно до 36 мегабайт (МБ) кэш-памяти 3-го уровня, каждое ядро имеет 3 МБ кэша 2-го уровня, ожидается прирост IPC на 9%, по сравнению с ядрами Raptor Cove в процессорах Intel Core 14-го поколения. По данным компании, IPC эффективных ядер Skymont на 32% выше чем у Gracemont в целочисленных операциях и до 72% выше при операциях с числами с плавающей запятой.

В процессорах Intel Core Ultra 200S используются и другие инновации: многокристальная компоновка из пяти плиток (чиплетов), построенная с использованием передовой технологии Intel Foveros; переработанный вычислительный кристалл, в котором кластеры эффективных ядер чередуются с производительными ядрами, пишет Tom's hardware. Intel также отказалась от Hyper-Threading (HT) и поддержки памяти DDR4, вместо этого реализовав поддержку более быстрой DDR5, включая новые модули CUDIMM. По умолчанию поддерживается память DDR5-6400, но оптимальным выбором, похоже, является DDR5-8000.

Источник изображения: Intel Corporation, VideoCardz

Intel Core Ultra 200S являются первыми настольными процессорами с интегрированной графикой семейства Alchemist. Как уже отмечалось, графика перечисленных процессоров с индексом K предложит 4 ядра Xe и 4 блока трассировки лучей. В задачах, связанных с искусственным интеллектом, производительность графического процессора оценивается показателем 8 TOPS. Что касается графических приложений, заявлена DirectX 12 Ultimate, но для требовательных игр интегрированная графика слабовата. Встроенный движок Xe Media Engine имеет те же возможности кодирования, что и другие графические решения Alchemist, включая аппаратную поддержку AV1. Кроме того, поддерживаются инструкции DP4a для масштабирования XeSS.

Источник изображения: Intel Corporation, VideoCardz

В новом поколении Intel делает упор на оптимальном соотношении производительности и энергопотребления. Внутреннее сравнение инженерами компании процессоров Intel Core Ultra 285K и Core i9-14900K в играх показывает, что новый флагман в среднем обеспечивает ту же производительность при заметно меньшем энергопотреблении — в среднем на 73 Вт, а в пике до 165 Вт. Температуры тоже ниже, в среднем на 13 градусов по Цельсию.

Источник изображения: Intel Corporation, Tom's Hardware

Что касается разгона, появится возможность разгона интерфейса между плитками, что должно помочь снизить задержку памяти. Благодаря плиточной архитектуре Arrow Lake теперь имеет две регулируемые базовые частоты, которые можно изменять с шагом 16,6 МГц. Каждая вычислительная ячейка и ячейка SoC имеют собственную регулируемую базовую частоту. Также Intel использует подсистему подачи питания DLVR, чтобы обеспечить детальный контроль напряжения для каждого ядра, но оверклокеры могут отключить эту функцию, чтобы улучшить возможности разгона.

Источник изображения: Intel Corporation, VideoCardz

Intel также представляет чипсет Z890 — высокопроизводительный вариант для материнских плат премиум-класса Эти материнские платы оснащены новым разъемом LGA-1851, совместимым только с Core Ultra 200. Самым важным обновлением является поддержка 20 линий PCIe 5.0, что означает, что видеокарты следующего поколения с поддержкой PCIe 5.0 больше не будут ограничены восемью линиями при использовании вместе с PCIe 5.0 твердотельными накопителями.

Источник изображения: Intel Corporation, VideoCardz

Источник изображения: Intel Corporation, Tom's Hardware

Что касается рекомендованных цен, в США флагманский Intel Core Ultra 9 285K будет стоить 589 долларов, Core Ultra 7 265K будет стоить 394 доллара, а Core Ultra 5 245K — 309 долларов. Выбор варианта без интегрированной графики позволит сэкономить 15 долларов. Продажи процессоров за рубежом начинаются 24 октября текущего года.