Слухи совместной разработке ходят уже несколько месяцев.

Разработка процессора для компьютеров с искусственным интеллектом (AI PC) от MediaTek и NVIDIA находится на завершающих этапах, массовое производство может начаться в конце 2025 года, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на китайский ресурс ITHome, который, в свою очередь, ссылается на различных инсайдеров.

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Слухи о совместной работе MediaTek и NVIDIA над новым чипом ходят уже несколько месяцев. По одной из версий, это может быть процессор с ценой около 300 долларов США, предназначенный для компьютеров и ноутбуков. Источники перечисляют несколько известных компаний, которые потенциально могут использовать новый чип в фирменных OEM системах.

По мнению специалистов, сотрудничество MediaTek и NVIDIA в сегменте AI PC вполне возможно, тандем может составить сильную конкуренцию Qualcomm, предложив для Windows компьютеров на архитектуре ARM процессор с куда более производительной графикой и продвинутыми возможностями искусственного интеллекта. Само по себе имя NVIDIA будет во многом способствовать продвижению чипа, считают в Tom’s Hardware.

Известно о сотрудничестве MediaTek и NVIDIA в разработке платформы Dimensity Auto Cockpit для автомобилей. В оборудовании платформы используются графические решения NVIDIA и система NVIDIA Drive. Возможности Dimensity Auto Cockpit включают поддержку продвинутых информационно-развлекательных платформ, даже запуск игр с графикой RTX, а также различные решения для повышения безопасности, включая поддержку нескольких камер HDR.