Также исправлена ошибка в FC25.

Intel выпустила бета-версию драйверов 32.0.101.6083/5736 для графических решений Arc: дискретной графики серии A и интегрированной графики процессоров Core Ultra, включая новинки серии 200V — Lunar Lake. Обновление направлено на поддержку трёх игр — это Diablo IV с новым контентным расширением под названием Vessel of Hatred, DRAGON BALL: Sparking! ZERO и ремейк Silent Hill 2. Также новый драйвер повышает производительность в God of War Ragnarök, в некоторых случаях прирост может быть ощутимым.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

В God of War Ragnarök владельцы дискретной графики Arc серии A в среднем могут ожидать прирост производительности до 9% при игре в разрешении 1080p и до 34% в разрешении 1440p, цифры актуальны для настроек графики «Ультра» и получены относительно драйвера версии 6079.

Помимо поддержки новых игр и повышения производительности драйвер устраняет проблему, наблюдаемую в FC25, когда графические процессоры Intel Arc A-серии могут периодически показывать искажения и артефакты зелёного цвета в игровом меню и во время игры.