Пока процессор продемонстрировал небольшое улучшение относительно предшественника.

В базе данных Geekbench заметили результат тестирования процессора Intel Core Ultra 5 235 из нового настольного семейства Arrow Lake для платформы LGA 1851, сообщает VideoCardz. Процессор получил 14 ядер, из которых 6 являются производительными и 8 эффективными.

Источник изображения: Geekbench

Согласно отчёту, максимальная частота во время тестирования составила 5,0 гигагерц, процессор набрал 2634 балла в однопоточном режиме, опередив предшественника Core i5-14500 на 3%, и показал аналогичный результат в многопоточном режиме несмотря на отсутствие технологии Hyper-Threading (HT) — 13293 балла. Процессор тестировался в готовой системе (вероятно, её прототипе) ThinkCenter PCB1 от Lenovo.

Источник изображения: VideoCardz

Рассматриваемый процессор относится к более доступным моделям с заблокированным множителем и пониженными настройками TDP — на базовом уровне (PL1) мощность составляет 65 ватт. Подобные модели обычно выпускают с задержкой относительно более продвинутых разблокированных с индексом K (или KF). Ожидается, что разблокированные для разгона процессоры представят 10 октября и начнут продавать за рубежом 27 октября, а вот когда выпустят заблокированные без индекса K, пока неизвестно, вероятно, в начале следующего года.