В приложении доступна генерация изображений, чат-боты и другие возможности.

Корпорация Intel обновила фирменный набор программного обеспечения для работы с искусственным интеллектом (ИИ) AI Playground до версии 1.21b, внедрив поддержку новейших процессоров Core Ultra 200V семейства Lunar Lake, а также добавив новые возможности. Приложение представили этим летом, оно позволяет работать с различными ИИ-моделями, в частности, создавать изображения по текстовому описанию, общаться с чат-ботом. Интерфейс интуитивно понятен для начинающих пользователей, имеет встроенный инструментарий для загрузки моделей с популярных площадок.

Пример работы с интерфейсом для генерации изображений по текстовому описанию. Источник изображения: Intel Corporation.

В AI Playground версии 1.21b появилась возможность сохранять диалоги с чат-ботом и возвращаться к ним позже, выбирать одно из предлагаемых соотношений сторон при генерации изображений, расширился список доступных языковых моделей, при этом компания напоминает о возможности выбора собственных моделей, использующих PyTorch и Transformer версии 4.39. В числе других улучшений возможность изменить размер шрифта, новая тема оформления, эксклюзивная для процессоров Core Ultra 200V, различные улучшения установщика, включая интеграцию VC++ Redistributable, расширенную информацию о конфликтах во время установки, проверку свободных портов для запуска веб-интерфейса.