Можно генерировать и улучшать изображения, используя модели Stable Diffusion 1.5 и SDXL, а также общаться с чат-ботом.

Intel выпустила первую версию AI Playground — программного пакета для работы с генеративными моделями искусственного интеллекта (ИИ), включая языковые модели и модели для генерации изображений по текстовому описанию. Исходный код AI Playground открыт, приложение работает на актуальных операционных системах Windows и оптимизировано для графических решений Intel: дискретной и интегрированной графики Arc (Xe 1-го поколения), а также будущих новинок — сообщает VideoCardz.

Для генерации изображений доступны знакомые энтузиастам настройки, такие как размеры изображения, количество шагов удаления шума, seed и т. д. На отдельной вкладке доступны некоторые возможности дальнейшего улучшения изображения: дорисовки (outpainting) и перерисовки отдельных областей (inpainting), апскейлинг. Источник изображения Intel.

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Приложение весит около 700 МБ, однако его размер будет значительно увеличиваться по мере загрузки ИИ моделей (модели для генерации изображений могут весить по 5…7 ГБ). AI Playground находится в активной разработке, но уже сейчас предлагает различные ручные настройки для более опытных пользователей, при этом AI Playground дружелюбен к новичкам: настройки сопровождаются разъяснениями, доступны видео-инструкции.





Что касается генерации изображений, в настоящее время AI Playground поддерживает модели Stable Diffusion 1.5, SDXL и некоторые их дотренированные чекпоинты от энтузиастов — список совместимых моделей, исходный код и другие материалы доступны в репозитории на GitHub.