Вентилятор доступен в стандартной версии PWM, сверхтихой версии LS-PWM и комплекте Sx2-PP.

Noctua представила 140-миллиметровый вентилятор нового поколения, модель NF-A14x25 G2 в квадратной рамке, сообщает TechPowerUp. Генеральный директор Noctua Роланд Моссиг (Roland Mossig) назвал новинку самым продвинутым вентилятором в ассортименте компании, разрабатывалась она практически 10 лет. За это время инженеры проанализировали большое количество конструкций и материалов, в итоге получился высокооптимизированный и технологичный продукт, в частности, зазор между лопастями и корпусом составляет всего лишь 0,7 миллиметра.

Источник изображения: Noctua

В числе других преимуществ особая конструкция ступицы, улучшенный подшипник, новый двигатель со сверхнизкими потерями, технология SupraTorque, которая позволяет использовать дополнительный запас крутящего момента для поддержания вентилятора в рабочем состоянии на желаемой скорости при работе с противодавлением, что полезно при установке вентилятора на радиаторы. Также вентилятор поставляется с предустановленной антивибрационной прокладкой (NA-AVG2-LR), обеспечивающей более плотное прилегание к радиаторам.

Noctua NF-A14x25 G2 является универсальным вентилятором, его можно использовать как с радиаторами, так и в качестве корпусного вентилятора. В последнем случае компания обращает внимание на такой аксессуар, как дополнительная впускная проставка (NA-IS1-14) — она может помочь улучшить акустические показатели и оптимизировать скорость потока в сложных конфигурациях, когда вентилятор установлен для всасывания воздуха.

Вентилятор доступен в стандартной версии PWM с максимальной скоростью 1500 оборотов в минуту (об/мин), сверхтихой версии LS-PWM со скоростью до 800 об/мин, а также в комплекте Sx2-PP, который содержит два вентилятора, скорость которых смещена примерно на 25 об/мин — это позволяет избежать появления неприятных акустических эффектов при использовании двух вентиляторов в паре, например, на радиаторе.