Ширина шины останется прежней.

На днях в Сети появились слухи о характеристиках видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080, в частности, флагманской модели приписывают 32 гигабайта (ГБ) видеопамяти GDDR7, а суб-флагману 16 ГБ и практически в два раза меньше CUDA-ядер. Это огромный разрыв в характеристиках, а 16 ГБ памяти кажется слишком малым объёмом для одной из самых дорогих видеокарт серии, тем более, когда растёт популярность искусственного интеллекта и для NVIDIA это одно из ключевых направлений маркетинга.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

По ряду предположений, NVIDIA выпустит вариант RTX 5080 с 24 ГБ видеопамяти. Информации о такой модели от надёжных инсайдеров не поступает, пока это лишь догадки, но вполне правдоподобные. Дело в том, что производители GDDR7 памяти планируют выпустить чипы объёмом по 3 ГБ, их производство должны начать в следующем году. Замена восьми чипов по 2 ГБ на те же восемь по 3 ГБ позволит увеличить объём видеопамяти RTX 5080 до 24 ГБ при 256-битной шине. Разрыв в характеристиках между RTX 5090 и 5080 намекает, что в будущем компания может выпустить несколько новых модификаций, включая Ti и SUPER, оснастив их более производительными графическими процессорами и большим объёмом памяти.

На данный момент самое вероятное время презентации NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 — выставка CES 2025. Официально это не подтверждено.