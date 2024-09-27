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Moleculo
MSI оснастит новые AI-PC процессорами Intel Core Ultra 200 и видеокартами NVIDIA RTX 50
Системы MSI MEG Vision X AI получат специальный человеко-машинный интерфейс с большим экраном на передней панели.

Компания MSI будет оснащать свои фирменные компьютеры MEG Vision X AI процессорами Intel Core Ultra 200 поколения Arrow Lake и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников.

В новых маркетинговых материалах MSI, представленных во время недавнего пресс-тура на Тайване, упоминаются новые процессоры Core Ultra 200, а что касается графики NVIDIA, следующая серия явно не раскрывается, вместо этого на слайде присутствует надпись Next Gen Graphic Card. Тем не менее, журналисты ресурса Cowcotland говорят о комплектации видеокартами RTX 50 с января 2025 года.

Источник изображения: MSI, Overclocking.com

Intel Core Ultra 200 — первая серия процессоров Intel для настольных ПК со встроенными NPU, хотя и не ожидается, что они будут такими же производительными, как и NPU в мобильных процессорах Lunar Lake. Тем не менее, для настольных систем с мощной дискретной графикой NPU скорее будет выступать вспомогательным инструментом для лёгких нагрузок, в то время как на видеокарту ляжет вся основной нагрузка.

В числе особенностей систем MSI MEG Vision X AI конструкция со скрытой прокладкой кабелей, новая материнская плата MEG Z890 Vision, специальный человеко-машинный интерфейс с большим экраном на передней панели, посредством которого осуществляется управление системой.

По последним слухам, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 представят на выставке CES 2025 в январе следующего года. Флагман получит 21760 CUDA ядер и 32 гигабайта видеопамяти GDDR7 с 512-битной шиной, субфлагман — 10752 CUDA ядра и 16 гигабайт видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной.

#nvidia #видеокарты #msi
Источник: videocardz.com
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