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Moleculo
Дебют NVIDIA RTX 5090 и 5080 ожидают на CES 2025, картам приписывают поддержку DP 2.1a UHBR20
Флагман, скорее всего, получит один коннектор дополнительного питания 12V-2x6.

Инсайдерская информация о характеристиках видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080, появившаяся накануне, была дополнена ресурсом Benchlife — его авторы утверждают, что видеокарты всё-таки представят на выставке CES 2025, а не в этом году. Причём вместе с настольными флагманами могут представить и линейку для ноутбуков. В Wccftech считают выбранный период времени идеальным: празднование китайского Нового года начнётся 29 января и к этому моменту на рынке может появиться множество новых видеокарт NVIDIA и ноутбуков на их основе, спрос на которые в праздничный сезон должен быть выше обычного.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Также в Benchlife назвали некоторые особенности будущих видеокарт. Так, RTX 5090 и 5080 приписывают только один коннектор питания 12V-2x6, 14-слойные печатные платы, поддержку PCIe 5.0, а также DisplayPort 2.1a (UHBR20). Последнее позволит сертифицировать видеокарты для работы с новейшими дисплеями DP80. Пропускная способность интерфейса до 80 гигабит в секунду (вдвое больше, чем у HDMI 2.1) позволит поддерживать разрешения вплоть до 16K с HDR и 10-битным цветом, пишет Wccftech.

С характеристиками видеокарт, названными инсайдером, можно ознакомиться в другой новости, кратко: RTX 5090 приписывают 21760 CUDA ядер и 32 гигабайта памяти GDDR7 с 512-битной шиной, а RTX 5080 — 10752 CUDA ядра и 16 гигабайт памяти с 256-битной шиной.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 50
Источник: wccftech.com
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