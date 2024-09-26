be quiet! представила серию корпусов для ПК Light Base с панорамным остеклением (передняя и боковая панели) и некоторыми очень интересными возможностями, сообщает TechPowerUp. В серию вошли Full Tower корпуса Light Base 900 FX и DX, а также Mid Tower корпуса Light Base 600 LX и DX. Каждая из четырёх моделей представлена в чёрном и белом цвете. Версии DX отличаются отсутствием комплектных вентиляторов.
Возможность выбора расположения корпуса, пожалуй, является одной из самых примечательных особенностей серии be quiet! Light Base. Съёмные ножки можно устанавливать на нижней или верхней панели, переворачивая корпус, а также на боковой панели, что позволяет установить корпус горизонтально. Дизайн корпуса предусматривает любое из таких расположений.
В числе других особенностей: поддержка материнских плат с разъёмами на обратной стороне (Asus BTF, MSI Project Zero, Gigabyte Project Stealth), встроенный кронштейн для поддержки видеокарты, два концентратора для подключения в общей сложности до 12 вентиляторов, наружная ARGB подсветка из нескольких полос, съёмные верхняя и нижние рамки для установки радиаторов систем жидкостного охлаждения, возможность вертикальной установки видеокарты (райзер не входит в комплект), пылевые фильтры, включая большой фильтр на боковой стенке, наличие на передней панели USB 3.2 Gen2 Type-C и кнопки переключения подсветки.
be quiet! Light Base 900 FX и DX более крупные модели, которые поддерживают установку материнских плат формата от Mini-ITX до E-ATX или XL-ATX, радиаторов систем жидкостного охлаждения типоразмера до 420 миллиметров (мм), процессорных кулеров высотой до 190 мм, блоков питания длиной до 225 мм, видеокарт длиной до 495 мм. В Light Base 600 LX и DX поместятся платы ATX, радиаторы длиной до 360 мм, кулеры высотой до 170 мм, блоки питания и видеокарты длиной до 200 и 400 мм соответственно.
В комплектацию корпусов одна рамка для установки 3,5-дюймового жёсткого диска, вторую можно купить отдельно, каждая такая рамка может вместить до двух 2,5-дюймовых накопителей. Ещё два 2,5-дюймовых накопителя можно установить на вертикальной панели в задней секции корпуса. Всего с учётом покупки дополнительной рамки в корпус поместится два 3,5-дюймовых плюс два 2,5-дюймовых накопителя, либо до шести 2,5-дюймовых накопителей.
В комплект be quiet! Light Base 900 FX входят четыре 140-мм вентилятора Light Wings, три из которых реверсивные и установлены сбоку. В комплект Light Base 600 LX входит набор из четырёх 120-мм вентиляторов Light Wings LX, тоже с тремя боковыми реверсивными вариантами.
Серия корпусов Light Base поступит в продажу 10 октября.