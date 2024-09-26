В серию вошли Full Tower корпуса Light Base 900 FX и DX, а также Mid Tower корпуса Light Base 600 LX и DX.

be quiet! представила серию корпусов для ПК Light Base с панорамным остеклением (передняя и боковая панели) и некоторыми очень интересными возможностями, сообщает TechPowerUp. В серию вошли Full Tower корпуса Light Base 900 FX и DX, а также Mid Tower корпуса Light Base 600 LX и DX. Каждая из четырёх моделей представлена в чёрном и белом цвете. Версии DX отличаются отсутствием комплектных вентиляторов.

Light Base 900 DX. Источник изображения: be quiet!

Возможность выбора расположения корпуса, пожалуй, является одной из самых примечательных особенностей серии be quiet! Light Base. Съёмные ножки можно устанавливать на нижней или верхней панели, переворачивая корпус, а также на боковой панели, что позволяет установить корпус горизонтально. Дизайн корпуса предусматривает любое из таких расположений.

В числе других особенностей: поддержка материнских плат с разъёмами на обратной стороне (Asus BTF, MSI Project Zero, Gigabyte Project Stealth), встроенный кронштейн для поддержки видеокарты, два концентратора для подключения в общей сложности до 12 вентиляторов, наружная ARGB подсветка из нескольких полос, съёмные верхняя и нижние рамки для установки радиаторов систем жидкостного охлаждения, возможность вертикальной установки видеокарты (райзер не входит в комплект), пылевые фильтры, включая большой фильтр на боковой стенке, наличие на передней панели USB 3.2 Gen2 Type-C и кнопки переключения подсветки.

Источник изображения: be quiet!

be quiet! Light Base 900 FX и DX более крупные модели, которые поддерживают установку материнских плат формата от Mini-ITX до E-ATX или XL-ATX, радиаторов систем жидкостного охлаждения типоразмера до 420 миллиметров (мм), процессорных кулеров высотой до 190 мм, блоков питания длиной до 225 мм, видеокарт длиной до 495 мм. В Light Base 600 LX и DX поместятся платы ATX, радиаторы длиной до 360 мм, кулеры высотой до 170 мм, блоки питания и видеокарты длиной до 200 и 400 мм соответственно.

Light Base 600 DX. Источник изображения: be quiet!

В комплектацию корпусов одна рамка для установки 3,5-дюймового жёсткого диска, вторую можно купить отдельно, каждая такая рамка может вместить до двух 2,5-дюймовых накопителей. Ещё два 2,5-дюймовых накопителя можно установить на вертикальной панели в задней секции корпуса. Всего с учётом покупки дополнительной рамки в корпус поместится два 3,5-дюймовых плюс два 2,5-дюймовых накопителя, либо до шести 2,5-дюймовых накопителей.

В комплект be quiet! Light Base 900 FX входят четыре 140-мм вентилятора Light Wings, три из которых реверсивные и установлены сбоку. В комплект Light Base 600 LX входит набор из четырёх 120-мм вентиляторов Light Wings LX, тоже с тремя боковыми реверсивными вариантами.

Серия корпусов Light Base поступит в продажу 10 октября.