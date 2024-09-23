В комплект входят два оригинальных кабеля 12V-2x6 и два кабеля-переходника с пары 8-контактных разъёмов блока питания на один 12V-2x6.

Seasonic начинает продажи нового блока питания PRIME PX-2200 мощностью 2200 ватт (при питании от сети 230 вольт), сообщает TechPowerUp. Блок питания соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, в частности, имеет два 16-контактных кабеля 12V-2x6 и два кабеля-переходника с пары 8-контактных разъёмов блока питания на один 12V-2x6. Помимо этого, для подключения видеокарт в комплект входит ещё четыре 8-контактных кабеля PCIe.

Источник изображения: Seasonic

Компания позиционирует новинку, как решение для рабочих станций, ориентированных на вычисления с использованием искусственного интеллекта, а также других ресурсоёмких вычислительных задач с использованием графических ускорителей.

Источник изображения: Seasonic

В числе преимуществ на странице продукта перечисляются: «платиновый» сертификат 80 PLUS Platinum; полностью модульная конструкция; 12-летняя гарантия; высокая точность регулирования нагрузки (в пределах 1%); вентилятор диаметром 135 миллиметров с гидродинамическим подшипником, цифровым управлением и гибридным режимом работы.

По информации TechPowerUp, в США блок питания будет стоить 499,99 долларов, в Европе — 579,90 евро.