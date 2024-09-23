В базе данных бенчмарка заметили впечатляющий результат будущего флагмана.

Ещё не выпущенный настольный процессор Intel Core Ultra 9 285K был протестирован в V-Ray и продемонстрировал впечатляющий прирост относительно своего предшественника Core i9-14900K, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Новый процессор набрал в тестах 44883 балла — это на 26% больше результата 14900K (35558 баллов) и на 22% больше результата 14900KS (36924 балла). Специалисты считают результаты впечатляющими, особенно с учётом того, что в новых процессорах Arrow Lake не используется технология Hyper-Threading (HT) и при одинаковом количестве ядер 285K уступает 14900K по общему количеству потоков.

По имеющимся результатам, AMD Ryzen 9 9950X примерно на 10% быстрее Intel Core Ultra 9 285K в тестах V-Ray. Специалисты объясняют это большим количеством потоков 9950X, наличием у процессора исключительно производительных ядер и в целом хорошей производительностью архитектуры Zen5 конкретно в V-Ray. В сравнении Ryzen 9 9900X и Core Ultra 9 285K, которые имеют одинаковое количество потоков, последний оказывается быстрее примерно на 12%.

Источник изображения: Chaos V-Ray

В заключение авторы Wccftech отмечают, если продемонстрированный Intel Core Ultra 9 285K прирост производительности относительно прошлого поколения будет наблюдаться и в других приложениях, процессоры Arrow Lake будут смотреться великолепно.

Intel до сих пор не подтвердила дату презентации и выпуска настольных процессоров Arrow Lake. По слухам, презентация состоится 10 октября, а продажи за рубежом стартуют 24 октября. На старте Intel Core Ultra 9 285K станет флагманским процессором линейки. Этот чип имеет 8 производительных ядер, основанных на архитектуре Lion Cove, и 16 эффективных ядер, основанных на архитектуре Skymont — всего 24 потока. В числе других характеристик 36 мегабайт кэш-памяти 3-го уровня, 40 мегабайт 2-го уровня, базовая частота P-ядер 3,7 гигагерц с максимальным ускорением до 5,7 гигагерц.