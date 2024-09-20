Появились новые слухи о семействе процессоров Strix Halo.

AMD готовит линейку процессоров Ryzen AI Max, в которую войдут представители ультимативных APU семейства Strix Halo, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского блогера Golden Pig Upgrade (金猪升级). Блогер перечислил три процессора будущей линейки, включая 16-ядерный 32-поточный Ryzen AI Max+ 395 с интегрированной графикой RDNA 3.5, содержащей 40 вычислительных блоков Compute Units (CU). Далее по списку следует 12-ядерный 24-поточный Ryzen AI Max 390 с аналогичной по количеству CU интегрированной графикой и 8-ядерный 16-поточный Ryzen AI Max 385 с интегрированной графикой, содержащей 32 CU.

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По слухам, APU семейства AMD Strix Halo являются чиплетными, в состав входят кристаллы с процессорными ядрами Zen5, до 8 ядер на кристалл, интегрированной графикой RDNA 3.5 с количеством CU до 40. Для справки, дискретная видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT оснащается графическим процессором Navi 22 XT с вычислительными блоками CU в количестве 40 единиц и 12 гигабайтами видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной, а RX 7600/XT графическим процессором Navi 33 с количеством CU, равным 32, и 8/16 гигабайтами видеопамяти со 128-битной шиной. В случае со Strix Halo инсайдеры говорят о возможности выделить интегрированной графике до 96 гигабайт памяти, ранее появились слухи о том, что APU оснастят 256-битным контроллером LPDDR5X.

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Скорее всего, AMD Strix Halo будут позиционироваться, как передовые решения для мобильных рабочих станций и работы с программным стеком ROCm. Не исключено, что процессоры появятся в дорогостоящих игровых ноутбуках-трансформерах или планшетах без дискретной графики, подходящим вариантом в данном случае может быть Ryzen AI Max 385, который, вероятно, имеет один кристалл с процессорными ядрами, для игровых сценариев этого достаточно плюс нет повышенной задержки при обмене данными между ядрами в разных кристаллах.

Презентацию AMD Strix Halo ожидают в начале следующего года, официально это не подтверждено.