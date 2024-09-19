Будут доступны модели объёмом от 512 ГБ до 4 ТБ.

Компания Samsung представила твердотельные накопители PM9E1 с поддержкой PCIe Gen5. По данным производителя, пиковые скорости самой быстрой модели в серии достигают 14,5 гигабайт в секунду на операциях последовательного чтения и 13 гигабайт в секунду на операциях последовательной записи. Накопители будут доступны сборщикам готовых систем в вариантах объёмом от 512 гигабайт до 4 терабайт, сообщает ComputerBase.

Согласно информации Samsung, в накопителях используется собственный 8-канальный контроллер, который производится по 5-нанометровому техпроцессу. Компания говорит о 50-процентном улучшении энергоэффективности относительно предшественника PM9A1a, максимальная скорость которого достигает 7 гигабайт в секунду. Также накопители используют флэш-память Samsung V-NAND 8-го поколения. В числе других достоинств: применении протокола безопасности и модели данных (SPDM) v1.2, который может помочь предотвратить атаки в цепочке поставок, связанные с вмешательством в данные, хранящиеся в продукте, во время производства или распространения.

Предполагается, что аналог данного накопителя, предназначенный для розничной продажи, появится в следующем году. Несколько месяцев назад Samsung зарегистрировала бренды 990 Evo Plus и 9100 Pro, возможно, последний станет преемником 990 Pro.