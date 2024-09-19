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Moleculo
В Сети замечены процессоры Intel Core 200 (не Ultra) и 16-ядерный Core Ultra 7 255H
Похоже, есть первые подтверждения подготовки серии Intel Core 200 и это может быть рефреш рефреша Raptor Lake.

Похоже, появилось подтверждение слухам о планах Intel выпустить серию процессоров массового сегмента Core 200 без приставки Ultra. В базе данных бенчмарка BAPCo CrossMark нашли как минимум три процессора данной серии: это Core 7 250U, Core 7 250H и Core 5 220H, — сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

Какие процессоры Intel выбрала для перезапуска в рамках новой серии, пожалуй, один из самых интересных вопросов. Судя по конфигурациям ядер, которые приводятся в отчётах бенчмарка, специалисты VideoCardz полагают, что в серию Core 200 класса H и U войдут процессоры Raptor Lake Refresh. В частности, в семействе Meteor Lake не было процессоров с конфигурацией 14 ядер 20 потоков, как у входящего в список рассматриваемых Core 7 250H (в Meteor Lake были 14-ядерные 18-поточные процессоры с конфигурацией ядер 4P+8E+2LP). Стоит отметить, что процессоры Intel Raptor Lake-U выпускались в рамках серии Core 100 (без приставки Ultra), процессоры Raptor Lake более высокого класса H, HX вошли в мобильную серию Core 14-го поколения.

Источник изображений: BAPCo CrossMark, VideoCardz

Перезапустят ли процессоры Intel Meteor Lake в рамках серии Core 200, неизвестно, но такие слухи были, они могут быть представлены в рамках другого класса. Когда представят серию, тоже неизвестно, вероятно, не ранее CES 2025. AMD приписывают подготовку конкурирующей серии Ryzen 200, в рамках которой якобы перезапустят процессоры Ryzen 8040 семейства Hawk Point.

Также энтузиасты отыскали в базе данных бенчмарка информацию о процессоре Intel Core Ultra 7 255H — это 16-ядерный 16-поточный процессор с конфигурацией ядер 6P+8E+2LP, который относится уже к совершенно новому семейству Arrow Lake.

Таким образом, под номером 200 компания Intel может выпустить до 5-6 серий процессоров, подсчитали в VideoCardz:

  • Настольные:
    • Arrow Lake-S: Core Ultra 200 (с индексами K, T, F, их сочетанием или без них)
  • Ноутбучные:
    • Arrow Lake-HX: Core Ultra 200HX
    • Arrow Lake-H: Core Ultra 200H
    • Lunar Lake-MX: Core Ultra 200V (представлены официально)
    • Meteor Lake Refresh: Core 200 (возможно, пока никак не подтверждено)
    • Raptor Lake Refresh-Refresh: Core 200U/200H
#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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