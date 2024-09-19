Считается, что они будут конкурировать с процессорами Intel Core 200 (без приставки Ultra), правда надёжного подтверждения того, что Intel готовит такую серию, пока нет.

AMD перевыпустит процессоры Ryzen 8040 (семейство Hawk Point) в виде новой серии Ryzen 200, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского блогера Golden Pig Upgrade (金猪升级包), который считается довольно надёжным инсайдером, в частности, ранее правильно предсказал именование новых процессоров AMD.

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Подчёркивается отсутствие приставки AI в именовании серии Ryzen 200. Несмотря на наличие нейронных блоков в процессорах Hawk Point, уровень их производительности не отвечает требованиям программы Microsoft Copilot+ PC для компьютеров с искусственным интеллектом (ИИ). Теоретическая ИИ-производительность NPU в процессорах Hawk Point составляет 16 триллионов операций в секунду (TOPS), требование Copilot+ PC — не менее 45 TOPS. Этому требованию отвечают процессоры серии Ryzen AI 300 (семейство Strix Point).

Изменяя наименования своих продуктов компания AMD отходит от схемы, представленной два года назад с целью упростить для покупателей идентификацию процессоров разного класса с разными архитектурами ядер, отмечают специалисты.

По слухам, выпустить процессоры AMD Ryzen 200 планируют к концу этого года. Тем временем, конкурент, компания Intel, разворачивает различные семейства процессоров Intel Core Ultra 2-го поколения. Уже представлены семейства Lunar Lake, далее последуют настольные и мобильные Arrow Lake, но AMD Ryzen 200 не будет с ними конкурировать, предполагают в VideoCardz. Ожидается, что в портфолио Intel появится более доступная серия процессоров Core 200 без приставки Ultra, которая станет перезапуском процессоров прошлого поколения, вот с этими процессорами AMD Ryzen 200 и смог бы конкурировать.