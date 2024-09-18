Длина видеокарт 300 миллиметров.

ASUS выпустила видеокарты RTX 4070 Ti SUPER в линейке PRIME, две модели, с заводским разгоном и без. Видеокарты соответствуют программе NVIDIA SFF-Ready, которая содержит определённые требования для обеспечения совместимости видеокарт с компактными SFF-сборками. Новинки ASUS с размерами 300×120×50 миллиметров отвечают этим требованиям. Компания оснастила свои видеокарты трёхвентиляторными системами охлаждения, которые занимают 2,5 слота расширения.

Источник изображения: ASUS

Видеокарты выполнены в строгом чёрном дизайне, какой-либо подсветки на изображениях заметить не удалось. В числе преимуществ вентиляторы Axial-Tech с периферийным кольцом для создания направленного потока воздуха и двойным шарикоподшипником, который отличается большим ресурсом в сравнении с подшипниками скольжения; наличие бэкплейта; технология производства Auto-Extreme с пайкой всех элементов за один заход; двойной BIOS. Видеокарты оснащаются одним 16-контактным разъёмом дополнительного питания.

Источник изображения: ASUS

Стандартная версия ASUS PRIME RTX 4070 Ti SUPER работает на частоте 2610 мегагерц в базовом режиме, возможен небольшой разгон до 2640 мегагерц в режим OC. Частоты видеокарты с индексом OC 2625 и 2655 мегагерц соответственно.

Видеокарта RTX 4070 Ti SUPER предлагает 8448 CUDA ядер и 16 гигабайт видеопамяти GDDR6X с чипами, работающими на скорости 21 гигабит в секунду.