Три модели мощностью 1200, 1000 и 850 ватт.

ASUS представила серию ATX 3.1 блоков питания ROG Strix Platinum мощностью 1200, 1000 и 850 ватт, сообщает TechPowerUp. Эти блоки питания имеют сертификаты 80 PLUS Platinum, оснащены МОП-транзисторами на основе нитрида галлия (GaN) и обладают запатентованным интеллектуальным стабилизатором напряжения GPU-FIRST.

Источник изображения: ASUS

Чтобы задействовать контроль и стабилизацию напряжения по показателям видеокарты в комплектном кабеле питания 12V-2x6 имеется двухконтактное «ответвление», которое подключается к IVS-разъёму фиолетового цвета на блоке питания. Если владелец предпочитает обычное измерение напряжения, ориентированное на процессор, нужно просто отсоединить кабель IVS, пишет производитель.

Применение GaN-транзисторов позволило снизить потери энергии на величину до 30%, а благодаря их небольшому размеру появилась возможность пересмотреть и упростить внутреннюю компоновку, реализовав более эффективное охлаждение. Для охлаждения всех критически важных компонентов используются крупные радиаторы ROG, а поток воздуха создаёт вентилятор с двойным шарикоподшипником, срок службы которого достигает 80000 часов. Шум от вентилятора не превышает 20 децибел, что подтверждает сертификат Cybenetics Lambda A+. При нагрузке на блок ниже 40% вентилятор останавливается.

В числе других преимуществ гибкие модульные кабели, отвечающие требованиям стандартов UL758 и UL1581; удобный кабель питания процессора, отмеченный особым цветом и имеющий специальный зажим; 10-летняя гарантия; наклейка ROG Strix, которая поможет придать сборке индивидуальности.